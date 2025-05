A Medicina Intensiva Neonatal e Pediátrica (SMINP) do SESARAM, EPERAM realizou no dia 14 de maio a componente teórica do curso “Neonatal and Pediatric Lung Ultrasound: Theory and Practice”, que decorreu na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

A formação reuniu profissionais de saúde, sublinhando o interesse crescente pela utilização da ecografia pulmonar como ferramenta essencial no diagnóstico e acompanhamento de patologia respiratória em recém-nascidos e crianças.

O curso contou com a participação das médicas e formadoras Nadya Yousef, Teresa Dionísio e Guste Kupliauskiene. Entre os temas abordados destacaram-se os princípios técnicos da ecografia pulmonar, anatomia, padrões ecográficos e o diagnóstico de condições como pneumotórax, síndrome intersticial, consolidação e derrame pleural.

Durante o período da tarde foram discutidas aplicações da ecografia em situações clínicas específicas e complexas, como a displasia broncopulmonar e contextos de risco de vida, concluindo a análise de casos clínicos e a integração desta ferramenta na prática clínica diária.

O curso prosseguiu com uma componente prática, no dia 15 de maio, composta por sessões hands-on, permitindo aos formandos aplicar os conhecimentos adquiridos nas áreas neonatal e pediátrica.