O Centro de Simulação Clínica da Madeira acolheu, no dia 23 de junho, a primeira sessão do Curso de Simulação em Trauma Pediátrico, uma formação promovida pelo Serviço de Pediatria/Unidade de Urgência Pediátrica, pelo Serviço de Medicina Intensiva Neonatal e Pediátrica e pelo próprio Centro de Simulação Clínica da Madeira, com o objetivo de reforçar a preparação dos profissionais de saúde que atuam em contextos de urgência pediátrica.

Com a duração de 8 horas, a ação formativa foi dirigida a médicos internos e especialistas de Pediatria, bem como a enfermeiros da Urgência Pediátrica, centrando-se na avaliação e abordagem sistematizada da criança ou adolescente vítima de trauma.

Sob a coordenação das médicas Cristina Freitas e Andreia Barros e do enfermeiro Ismael Abreu, o curso decorreu em ambiente de simulação clínica, através de cenários concebidos para treinar competências técnicas como a abordagem ABCDE, a aplicação de suporte avançado de vida e a utilização correta de dispositivos de imobilização e transferência. Foram igualmente desenvolvidas competências não técnicas, essenciais para o trabalho em equipa em situações de elevada exigência.

A sessão de abertura contou com a presença do Presidente do Conselho de Administração do SESARAM, EPERAM, Herberto Jesus, do Diretor Clínico do SESARAM, EPERAM, José Júlio Nóbrega, do Enfermeiro Diretor do SESARAM, EPERAM, José Manuel Ornelas, do Diretor do Serviço de Pediatria, Manuel Pedro Freitas, do médico Diogo Rijo em representação da Diretora do Serviço de Urgência e médica Rita Vieira. Contou também com a presença da Coordenadora do Centro de Simulação Clínica da Madeira e médica anestesiologista Regina Rodrigues, da Enfermeira Adjunta Rosalina Vieira, do Enfermeiro Gestor do Serviço de Urgência, Nicolau Pestana, da Enfermeira Gestora da Unidade de Urgência Pediátrica, Paulina Camacho e da Coordenadora do Centro de Formação do SESARAM, EPERAM Maritza Silva.

Este curso é promovido e certificado pelo Centro de Formação do SESARAM, EPERAM, sendo objeto de co-financiamento pelo Fundo Social Europeu, no âmbito do Programa Madeira 20-30.