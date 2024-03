SESARAM promove a 23.ª edição do Curso de Primeiros Socorros

A 23.ª edição do Curso de Primeiros Socorros, organizado pela Direção do Internato Médico do SESARAM, é destinada a jovens entre os 16 e os 25 anos.

Esta é uma iniciativa formativa através da qual os jovens formandos vão adquirir competências básicas de primeiros socorros que podem fazer toda a diferença e salvar vidas.

À semelhança dos anos anteriores serão organizados três cursos, o primeiro de 1 a 3 de abril, o segundo e terceiro ao longo do mês de agosto, com data a ser definida brevemente. A formação realizar-se-á no Centro de Simulação Clínica da Madeira e terá a capacidade de receber 10 formandos por curso.