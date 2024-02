SESARAM emite nota de pesar pelo falecimento do médico Miguel Perneta Santos

O SESARAM emitiu, hoje, o seu “profundo pesar” pelo falecimento do médico Miguel Perneta Santos, de 36 anos.

“O médico de medicina interna, Miguel Perneta Santos, integrou o Serviço Regional de Saúde em 2018, e foi um dos jovens médicos que esteve na linha da frente no combate à Covid-19”, recorda o Serviço Regional de Saúde.

“O Serviço Regional de Saúde e os seus profissionais expressam as suas condolências a todos os familiares e amigos”, pode ler-se ainda.

Recorde-se que este profissional de saúde faleceu a cerca de 500 metros de casa, na zona do Caminho do Pilar, depois de ter sido deixado no local por um taxista.