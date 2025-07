O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) informou, hoje, que irão decorrer o 2.º e o 3.º Curso de Primeiros Socorros destinados a jovens entre os 16 e os 25 anos, com o objetivo de reforçar a preparação e capacitação em situações de emergência médica.

Organizados pela Direção do Internato Médico do SESARAM, o 2.º Curso vai decorrer nos dias 5 e 6 de agosto, enquanto o 3.º Curso terá lugar entre os dias 26 e 27 de agosto, no Centro de Simulação Clínica da Madeira.

As formações serão orientadas por médicos, assegurando um ensino técnico de qualidade, com aplicação prática e focada em situações do quotidiano.

As inscrições estarão abertas entre os dias 7 e 9 de julho, devendo ser efetuadas através do contacto telefónico da Direção do Internato Médico: 291 710 250.

Esta iniciativa visa capacitar os mais jovens com competências básicas de primeiros socorros, promovendo o desenvolvimento de atitudes responsáveis e eficazes perante situações de emergência.