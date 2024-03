Serviço de Proteção Civil do Funchal promoveu mais de 200 iniciativas num ano

Entre 1 de março de 2023 e 1 de março de 2024, o Serviço de Proteção Civil do Funchal promoveu mais de 200 iniciativas de sensibilização e informação pública.

Do total, 113 das ações dizem respeito a sessões formativas no âmbito do projeto Núcleos de Proteção Civil Jovem (Escola Básica com Pré-Escolar Dr. Eduardo Brazão de Castro; Escola EB1/PE Ribeiro Domingos Dias; Escola EB1/PE da Ladeira; e Escola EB1/PE do Boliqueime) e Residente ( Curral dos Romeiros e Barreira) que abrangeu 253 pessoas, entre os 8 anos e os 64 anos, tendo sido dedicadas ao projeto 123 horas.

Além destas foram promovidas 100 ações de sensibilização, nas quais estão incluídas iniciativas desenvolvidas no âmbito do Projeto Educativo Municipal e iniciativas como ATL do Agente P e Semana da Prevenção ‘Galeão + Resiliente’, representando 181 horas de informação e sensibilização à comunidade.

Com as diversas atividades, o Serviço de Proteção Civil do Funchal alcançou um total de 3009 participantes.