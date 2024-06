Serrão diz que há “instrumentos” que não permitem que governo de gestão fique “parado”

Jacinto Serrão disse hoje que “não há dúvidas” de que a Madeira é uma das regiões do País com o Produto Interno Bruto (PIB) mais alto, mas, ao mesmo tempo, tem “um dos PIB per capita mais baixos do País”.

Serrão notou ainda que, na sua intervenção inicial, o secretário regional das Finanças “não falou do índice de pobreza” da Madeira nem “nos salários”, que “são mais baixos” do que na média do País.

Por outro lado, pediu a Rogério Gouveia para não “atirar areia para os olhos” dos madeirenses sobre as limitações de um governo de gestão.

“Há instrumentos” para administrar a Região e “a Madeira não ficará parada”, mencionou.

Para Serrão, o discurso do Governo tem o “objetivo” de incutir “o medo junto das famílias e das empresas”