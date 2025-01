Serra de Água: IX Mostra da Poncha e do Mel começa esta sexta-feira e decorre até domingo

A 9.ª edição da Mostra do Mel e da Poncha, promovida pela Casa do Povo da Serra de Água (Ribeira Brava), começa esta sexta-feira e decorre até domingo.

A abertura oficial está prevista para as 20h00, com a presença da secretária regional da Agricultura, Ambiente e Pescas, e prossegue com animação musical. Em palco vão estar o Grupo de Amigos e Cantares da Casa do Povo da Serra de Água, Live Brisk e DJ Oxy, a fechar (até às 2h00).

Sábado, o recinto abre às 16h00 e o encerramento será às 2h30. Ao longo da tarde e da noite haverá um programa de animação diversificado. Domingo, o certame começa às 10h45 e termina às 22h30.

Na página do Facebook, a Casa do Povo lançou um apelo aos visitantes no sentido de serem responsáveis e beberem com moderação.

“Todos nós somos responsáveis para que este evento seja um sucesso e para que seja um fim de semana memorável. E, o mais importante, se beber não conduza! Sugerimos que tente encontrar alguém no seu grupo de amigos ou familiares que não ingira bebidas alcoólicas e possa conduzir em segurança”, apela a entidade organizadora, lidera por Orlanda Silva.