O Sentido Galo Resort, propriedade da DER Touristik Hotels and Resorts na Ilha da Madeira, Portugal, foi mais uma vez reconhecido pelos World Travel Awards como o Leading Green Hotel de Portugal.

É a sexta vez que este prestigiado prémio é atribuído ao Sentido Galo Resort. A propriedade já venceu a categoria de Portugal’s Green Hotel em 2017, 2018, 2019, 2021 e 2022.

Os vencedores foram anunciados ontem à noite na Cerimónia de Gala da WTA Europe que trouxe a Berlim centenas de profissionais e jogadores europeus para um cocktail de networking.

Sobre esta nomeação e prémio, Frank Siebrecht, Diretor Geral dos Sentido Hotels, destaca: “com mais de 30 anos de experiência é surpreendente descobrir numa Ilha no meio do Atlântico um projeto de sustentabilidade tão inovador e inspirador para o sector da Hotelaria, somos uma referência entre os hotéis do Grupo DER Touristik Hotels & Resorts e muitos outros no Mundo”.