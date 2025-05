O Seminário ‘Envelhecimento Ativo e Longevidade – Boas Práticas na RAM’, promovido pelo Centro Social e Paroquial de Santa Cecília, no âmbito das comemorações dos seus 30 anos, decorre no dia 16 de maio de 2025, a partir das 09h00, no Auditório do Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos.

A sessão de abertura contará com a presença da secretária regional da Inclusão, Paula Margarido, do Bispo do Funchal, D. Nuno Brás e da presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Sónia Pereira.

Depois, entre as 10 horas e as 16h30, será apresentado um documentário, realizadas as conferências ‘A Ética do Cuidado’, com Carla Ribeirinho e moderação de Vanessa Azevedo, e ‘A Importância da Estimulação Cognitiva na Demência’, com Madalena Abreu e moderação de Idalina Brito.

À tarde, será dinamizada a Mesa Redonda ‘ O Papel das IPSS na Intervenção na Terceira Idade’, com Mário Nunes, da Santa Casa da Misericórdia da Calheta, Marcos Pinto, da Casa São José, Ricardo Silva, da Associação Garouta do Calhau e Tânia Sousa, do Centro de Dia do Centro Social e Paroquial de Santa Cecília, com moderação do jornalista Élvio Passos.

A sessão de encerramento contará com a presença da presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira, Nivalda Gonçalves.