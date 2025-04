O ginásio desportivo da Escola da APEL está a acolher, desde segunda-feira até hoje, um Seminário de Jiu-Jitsu, orientado pelo mestre Luís Carlos “Manimal”, considerada “uma lenda viva da modalidade”, natural do Rio de Janeiro e detentor da faixa coral.

A iniciativa, promovida pela Icon Team Madeira, está a proporcionar “três dias de imersão no universo do Jiu-Jitsu, reunindo praticantes de diferentes idades e níveis de experiência, que encontram neste seminário um espaço de partilha, disciplina e valorização pessoal”, refere uma nota da Junta de Freguesia do Imaculado.

A atividade divide-se em dois horários, um das 18h30 até às 20 horas, destinado aos mais jovens, e outro, das 20h00 até 22h00, para os praticantes mais experientes, num ciclo de três horas e meia inteiramente dedicado à modalidade.

Em visita ao seminário, o presidente da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, Pedro Araújo, destacou o impacto positivo desta atividade na freguesia, que se tem afirmado também pelo apoio ao desporto.

“É com enorme orgulho que vemos o Imaculado Coração de Maria tornar-se epicentro do Jiu-Jitsu na Madeira, graças ao trabalho incansável do Fabiano Silva e da Icon Team Madeira”, afirmou o autarca. Pedro Araújo acrescentou que “este tipo de eventos valoriza o papel da freguesia como dinamizadora de práticas desportivas com elevado impacto social e comunitário, fruto da intervenção de excelência dos seus parceiros”.

O seminário, que contempla sessões específicas para adultos e crianças, tem uma forte componente pedagógica, promovendo o fortalecimento físico e mental, a inclusão e a autoestima dos participantes.

A Icon Jiu Jitsu, que funciona regularmente no Ginásio Big Body Gym, assume-se como “um projeto intergeracional que continua a crescer de forma consistente, envolvendo crianças, jovens e adultos numa dinâmica de superação, respeito e espírito de equipa”, conclui.