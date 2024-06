Semana do Ambiente: Lançado jogo que transforma a diversão em sustentabilidade

Na Semana do Ambiente aconteceu hoje o lançamento oficial do jogo para smartphones Waste Rush, um jogo inovador que une entretenimento e consciencialização ambiental, disponível gratuitamente para Android e iOS.

O lançamento contou com a presença da vereadora Nádia Coelho.

No Waste Rush, os jogadores assumem o papel crucial de motoristas de camião de recolha de resíduos, com a missão de limpar as estradas e contribuir para um mundo mais limpo e sustentável. Com níveis desafiantes e uma variedade de obstáculos, o jogo oferece uma oportunidade única para os participantes demonstrarem suas habilidades enquanto aprendem sobre questões importantes de reciclagem e redução de resíduos.

Além da jogabilidade envolvente, o Waste Rush também oferece uma plataforma educativa, fornecendo informações valiosas sobre a transformação de materiais reciclados, reutilização de materiais e a importância da separação adequada de resíduos, que podem ser aplicadas no seu dia a dia para contribuir para um planeta mais limpo!

Os jogadores podem, também, competir no ranking semanal, jogar mini-jogos complementares e personalizar os seus camiões, tornando a experiência ainda mais imersiva e personalizada.

Este jogo foi desenvolvido pela equipa madeirense WalkMe Mobile Solutions, no âmbito do consórcio eGames, financiado pelo PRR e que se encontra no Centro Cultural e de Investigação do Funchal.

Este consórcio pretende alavancar e promover a indústria de videojogos de Portugal, tornando o país numa referência a nível mundial.