Semana começa cinzenta mas sem previsão de chuva

As previsões meteorológicas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), para esta segunda-feira, apontam para céu com períodos de muita nebulosidade, em toda a Região, mas não ‘falam’ de chuva.

No Funchal, o vento soprará em geral fraco (inferior a 20 km/h) de leste/nordeste, e no resto do arquipélago, será moderado (20 a 30 km/h) de leste/nordeste, soprando moderado a forte (30 a 40 km/h) nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira.

Relativamente à temperatura do ar, na Madeira, a máxima será de 21ºC e a mínima de 14ºC. No Porto Santo, a máxima será de 20ºC e a mínima 15ºC.

No mar, na costa Norte, haverá ondas de noroeste com 2 a 2,5 metros, aumentando gradualmente para 3 a 3,5 metros. Na costa Sul, ondas de sudoeste com 1 a 2 metros, sendo ondas de sueste com 1 a 1,5 metros na parte leste. Temperatura da água: 20/21ºC.