A freguesia de Santo António da Serra vai acolher, no próximo dia 9 de março, um Cortejo Alegórico de Carnaval que contará com seis trupes e cerca de 600 foliões, enchendo as ruas locais de alegria e cor. O evento é organizado pela Casa do Povo do Santo da Serra, e a partida está marcada para as 12h00, em frente ao Centro de Saúde (Rua Dr.ª Filomena Mina).

O presidente da Casa do Povo, Pedro Paixão, sublinha a vontade de “dar continuidade a esta grande tradição carnavalesca, celebrando com todos os habitantes e visitantes”. “Ver a participação de 600 foliões, distribuídos por seis trupes, é algo que nos deixa entusiasmados e reforça a nossa freguesia como um polo festivo e cultural”, acrescenta.

O desfile, ao longo do percurso definido, visa dinamizar e envolver a comunidade e o comércio local, convidando todos os interessados a apoiar os foliões ao longo do trajeto.

“Procuramos criar um ambiente seguro, divertido e inclusivo, para que tanto quem desfila, como quem assiste, viva intensamente o Carnaval,” reforça Pedro Paixão.

“Esta iniciativa confirma o espírito festivo da freguesia, ao trazer cor, música e entusiasmo para as suas ruas, ao mesmo tempo que reforça o papel fundamental da Casa do Povo na promoção cultural e recreativa da freguesia”, conclui a organização em nota de imprensa.