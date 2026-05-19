Câmara homenageia Estrela da Calheta FC

A Câmara Municipal da Calheta recebeu e homenageou, esta tarde, nos Paços do Concelho, o Estrela da Calheta FC, pela conquista do título de campeão regional da Divisão de Honra 2025/2026.
De acordo com um comunicado da autarquia, a cerimónia contou com a presença de jogadores, equipa técnica e direção, num momento de celebração e reconhecimento pelo percurso realizado ao longo da época.
Emanuel Barbosa, capitão da equipa, citado na nota de imprensa, destacou o empenho de todos os jogadores e afirmou que o objetivo, desde o início da temporada, era conquistar o campeonato.
“É um privilégio estar aqui na Câmara para sermos homenageados e esperamos poder voltar mais vezes”, afirmou.
O treinador Carlos Mendonça sublinhou a união do grupo, considerando que o espírito coletivo foi determinante para a conquista alcançada, destacando ainda o compromisso dos atletas que, mesmo vivendo fora do concelho, “vieram dignificar esta terra”.
Já o presidente do Clube, Francisco Fernandes, agradeceu o apoio da Câmara Municipal, considerando-o “imprescindível” para o crescimento do Estrela da Calheta. O dirigente assumiu ainda a ambição do clube em subir de patamar, salientando, contudo, que esse percurso deverá ser feito com responsabilidade, serenidade e segurança financeira.
A presidente da Câmara, Doroteia Leça, felicitou toda a equipa pela conquista alcançada e afirmou que este é, acima de tudo, “tempo de festejar”.
Relativamente ao futuro do clube, garantiu que a autarquia continuará disponível para apoiar o Estrela da Calheta, defendendo que os próximos passos devem ser dados com responsabilidade e de forma sustentada, evitando decisões que possam criar dificuldades futuras.
Recordou ainda o jogo decisivo frente ao Nacional B, considerando que a reviravolta alcançada pela equipa demonstrou a importância de nunca perder a esperança e a confiança.
Doroteia Leça enalteceu o contributo do Estrela da Calheta para a promoção do desporto no concelho e felicitou todos os que fizeram parte desta conquista histórica para a Calheta.
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