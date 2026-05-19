Mercado Quinhentista com duas exposições no centro comercial Plaza (com fotos)

Duas exposições integradas no XIX Mercado Quinhentista de Machico abriram esta tarde, no Centro Comercial Plaza Madeira, dando início a um conjunto de iniciativas dedicadas ao evento que acontece em junho, subordinado ao tema ‘Gentes do Povoamento’.

A abertura contemplou a apresentação oficial do saco do Mercado Quinhentista, resultado de uma parceria com o espaço comercial e desenvolvido por alunos do 11.º ano de Artes Visuais da Escola Básica e Secundária de Machico, sob orientação da docente Helena Berenguer.

A mostra ‘Gentes de Machico’ reúne fotografias do Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s e da Direção Regional dos Arquivos, das Bibliotecas e do Livro, evocando a memória e identidade das populações locais. Paralelamente, foi inaugurada naquela superfície comercial a exposição ‘Retratos do Povoamento’, com trabalhos de alunos do 12.º ano, inspirados em registos históricos ligados às primeiras décadas da povoação de Machico.

A iniciativa valoriza a ligação entre património, história e criação artística contemporânea, envolvendo a comunidade escolar e promovendo o talento jovem.

Recorde-se que a XIX edição do Mercado Quinhentista de Machico decorre nos dias 5, 6 e 7 de junho e conta com 1.500 figurantes e mais de 80 espaços. A organização é da Escola Básica e Secundária de Machico, sendo esta uma edição dedicada aos “homens e mulheres anónimos que deram início ao povoamento da Madeira”.