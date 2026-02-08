MADEIRA Meteorologia
Seguro ganha no Porto Santo

Miguel Silva

Diretor

Região
Data de publicação
08 Fevereiro 2026
20:14

António José Seguro venceu hoje as eleições presidenciais na ilha do Porto Santo.

O candidato teve 1.646 votos, contra 1.348 votos em André Ventura.

O resultado de hoje contraria o da primeira volta, em que o candidato do Chega tinha ganho 974 votos contra os 716 recolhidos por António José Seguro a 18 de janeiro.

