Filho de emigrantes da Ribeira Brava libertado na Venezuela

Manuel Enrique Ferreira acaba de ser libertado, anuncia Carlos Fernandes numa rede social.

De acordo com o texto publicado, Manuel Enrique Ferreira encontrava-se detido desde julho do ano passado.

O deputado social-democrata na Assembleia regional diz que falou com a irmã do detido que lhe confirmou a libertação.

Manuel Enrique Ferreira estava preso na cadeia de Tocuyito em Valência, no estado de Carabobo, onde em breve vai receber familiares próximos.

“Continuamos a exigir a libertação imediata dos outros três luso-venezuelanos ainda detidos, bem como de mais de 600 presos políticos que permanecem encarcerados apenas por pensarem diferente, por defenderem a democracia ou por serem familiares de vozes incómodas ao regime.

Hoje celebramos”, escreve Carlos Fernandes.