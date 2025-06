Segurança Social atende acima de dez mil pessoas em Machico

Os serviços locais do Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM) realizaram, entre janeiro e maio último, no concelho de Machico, 10.529 atendimentos presenciais.

De acordo com um comunicado da Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, estes serviços estão disponíveis nas freguesias de Machico, Caniçal e Porto da Cruz, tendo realizado, no ano passado, 26.307 atendimentos de âmbito geral.

Esta tarde, a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, visitou o Centro de Dia do Caniçal e a Santa Casa de Misericórdia de Machico, altura em que auscultou as respetivas direções e utentes, inteirando-se dos projetos futuros e em curso. A governante fez-se acompanhar pela presidente do Instituto de Segurança Social, Nivalda Gonçalves.

Para as questões da ação social, o ISSM disponibiliza também serviços locais em Machico, Caniçal, Porto da Cruz, Santo António da Serra e Água de Pena, com um total de 573 atendimentos, nos últimos cinco meses, e 1.751 em 2024.

Paula Margarido, conforme o comunicado, “lembra que a proximidade entre os serviços públicos e os seus beneficiários é primordial para o Governo Regional que, ao longo dos anos, tem procurado reforçar os serviços locais nos diversos municípios, apostando igualmente na digitalização como forma de simplificar o acesso à informação e reduzir as deslocações físicas”.

Sob a tutela da Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, o ISSM dinamiza e apoia também diversos equipamentos e serviços no concelho de Machico. Entre eles, o Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) de Machico, com 28 utentes, o Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) do Caniçal, com 11 utentes.

Entre os equipamentos oficiais, destaque-se ainda o Estabelecimento Nossa Senhora do Bom Caminho, com as valências Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, centros de dia e de convívio e o Centro de Dia do Caniçal.