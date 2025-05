Bom dia!

O ambicionado segundo meio aéreo para reforçar o dispositivo especial de combate a incêndios rurais começa a operar no Dia da Região Autónoma da Madeira. O processo foi ontem concluído por Micaela Freitas, após reunião com Paulo Ribeiro, secretário de Estado da Proteção Civil. Os custos do novo Helicóptero Bombardeiro Ligeiro serão assumidos pela República.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca um Antes e Depois. Pandemia alterou perfil do turista na Madeira. A Região deixou de ser um refúgio somente para o turismo sénior e passou a ser também um local de diversão e lazer para os mais novos. Eric Schumann, da ACIF, e António Almeida, do Observatório de Turismo da UMa, revelam o que mudou após a covid 19.

Saiba ainda que Helder Pestana assume liderança da Agência de Inovação e Modernização e que Região tem plano para a descarbonização até 2050.

Não perca também as Ocorrências com um passeio de bicicleta que termina em tragédia. Turista sentiu-se mal e acabou por morrer. Estava acompanhado pela família e amigos.

Hoje é dia de Eurovisão. Os NAPA querem continuar a surpreender a Europa. Banda madeirense é a 21.ª a entrar no palco da final de hoje à noite.

Tudo isto e muito mais no seu JM de hoje!

Bom dia e bom fim de semana!