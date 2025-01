Decorreram esta terça-feira as comemorações do 40.º aniversário da empresa Saúl & Freitas, Lda. que contou com a presença do secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, em representação do presidente do Governo Regional.

O evento, que reuniu colaboradores, clientes e amigos da empresa, celebrou quatro décadas.

Na sua intervenção, o secretário regional destacou o importante percurso da empresa, que foi fundada em 1985 por Saúl Freitas, e atualmente é gerida pelo seu filho, João Freitas, enquanto Cristina Freitas, filha do fundador, integra o departamento jurídico

A Saúl & Freitas, Lda. é um nome de referência na Madeira, tendo conquistado, ao longo dos anos, um lugar de destaque pela qualidade dos seus serviços e pela confiança que tem conquistado junto dos consumidores.