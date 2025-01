Os 38 finalistas da Escola Básica e Secundária D. Lucinda Andrade tiveram hoje um dia memorável, com a Bênção das Capas, num evento que contou com a presença do secretário regional de Educação e do presidente da Câmara Municipal de São Vicente.

Na mensagem que transmitiu aos alunos e à comunidade escolar, Jorge Carvalho lembrou a evolução do ensino na Madeira, desde 1976, em que 60% da população era analfabeta, aos dias de hoje, em que a grande maioria dos estudantes conclui o ensino secundário – que deixou de ser restrito ao Funchal e está atualmente em escolas de todos os concelhos - e segue para o ensino superior. Conquistas da Autonomia que o governante quer que os estudantes reconheçam pela importância que os valores autonómicos têm para a Região e para o futuro dos jovens.

Jorge Carvalho sublinhou que foi graças à democracia, à autonomia e à solidariedade, que se deu a evolução também na Educação. “E é nesses princípios que devem continuar a construir as vossas vidas, a construir uma vida comunitária para que as novas gerações possam ter exatamente as mesmas oportunidades que a vossa teve, possam concretizar também os seus projetos de vida, concretizar os seus sonhos e acima de tudo possam também dar um contributo muito significativo para a sociedade”, transmitiu aos estudantes de São Vicente.