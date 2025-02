O Conselho de Governo incumbiu hoje a Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude da organização as comemorações de três dias com grande significado para a Região.

Segundo nota da Presidência do Governo Regional, o organismo liderado por Ana Sousa vai tratar das comemorações do Dia da Revolta da Madeira, Dia do Trabalhador e do Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses.