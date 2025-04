Ana Isabel Xavier, secretária de Estado da Defesa Nacional, estará presente no Dia da Defesa Nacional, na próxima quinta-feira, 24 abril, no RG3.

A chegada da secretária de Estado e restante comitiva ao RG3 está programada para as 10h00, onde será recebida pelo comandante do RG3 e a presidente da Câmara Municipal do Funchal. Segue-se a cerimónia do Hastear da Bandeira e a apresentação de cumprimentos salão nobre da Unidade

Após um briefing, dá-se início à interação com os jovens.

Depois do almoço, marcado para 13h00, no Refeitório Geral do RG3, onde também almoçam os jovens convocados, Ana Isabel Xavier entra na reta final da visita, com término previsto para as 14h30, com a tradicional foto de grupo e assinatura no livro de honra.