O gabinete de José Manuel Rodrigues está a ser instalado no Palácio do Governo, na Avenida Zarco, centro do Funchal.

O novo secretário de Economia deverá ocupar um espaço que esteve durante anos atribuído a Rui Gonçalves, quando foi secretário regional das Finanças.

Sabe o JM que terão sido equacionados outros lugares para acolher o regresso da Secretaria Regional de Economia, mas o próprio José Manuel Rodrigues terá manifestado interesse em ficar no Palácio do Governo, onde estão os serviços centrais e as secretarias regionais das Finanças e da Educação.