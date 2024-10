A Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, através do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, associou-se à iniciativa Jota-Joti - Jamboree On the air (Jota) que assinala a 67.ª edição e Jamboree On the internet (Joti) que assinala 28 anos, com a chefia Regional da Associação de Escoteiros de Portugal.

Trata-se de um evento que reuniu milhares de jovens escoteiros de todo o mundo em torno do Ambiente.

Na Região, jovens de quatro Grupos da Associação de Escoteiros de Portugal assinalaram esta efeméride no Montado do Pereiro com a colaboração do IFCN.

Este ano o tema do Jota-Joti foi “Todos, por um Mundo Mais Verde” cujo objetivo passa pela criação de elos mais fortes entre os jovens e a natureza com vista a um mundo mais sustentável e resiliente para as gerações futuras.

Assim, durante este dia os escoteiros tiveram a experiência de plantação de árvores.

A secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes, acompanhou o momento da formatura e deixou uma mensagem positiva aos jovens sobre a importância do escotismo. Na ocasião, disse que o Montado do Pereiro é uma espécie de casa do Movimento Escotista pelo que a realização desta atividade tem um particular significado num local, que deve ser usufruído por todos, em especial pelos mais novos.