Decorre este fim-de-semana a Festa da Piedade, no Caniçal e ontem a secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, visitou as embarcações que participam na tradição.

Na ocasião, junto dos pescadores, sensibilizou para a importância da adoção de boas práticas ambientais que conduzam à redução e recolha do lixo marinho, assim como a gestão do lixo produzido a bordo das embarcações.

“Com a entrega de material útil às boas práticas ambientais, por parte da Secretaria e da ACOPESCA, as ações de sensibilização levadas a cabo junto dos pescadores têm tido como principais objetivos gerar conhecimento sobre a problemática do lixo-marinho, bem como criar as soluções para favorecer a tomada de decisões para reduzir o lixo-marinho e o seu impacto”, denota o gabinete de comunicação da secretaria à imprensa.

Rafaela Fernandes fez-se acompanhar pelo diretor regional das Pescas, Luís Ferreira, pelo presidente da ARM, Amílcar Gonçalves, e pelo presidente da ACOPESCA, Jacinto Silva.