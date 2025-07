O secretário Regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, visitou, ontem, a Expomadeira, que este ano comemora 40 anos.

Nuno Maciel, que se fez acompanhar por elementos do seu gabinete, e por dirigentes das direções regionais, empresas e serviços autónomos que tutela, deixou uma palavra de incentivo aos empresários, pelo dinamismo, empreendedorismo e resiliência, que elevam a economia regional aos melhores patamares de que há memória.

“Se a Madeira atravessa o melhor momento da sua economia, com o PIB a crescer de ano para ano, deve-se muito à visão dos nossos empresários, que em articulação com as políticas públicas têm sabido crescer e ajudado a alavancar a economia, garantindo estabilidade e qualidade de vida aos seus trabalhadores e aos madeirenses, liderando dessa forma o desenvolvimento da Região”, disse Nuno Maciel.

O governante deixou também uma palavra de agradecimento à ACIF, pela qualidade da iniciativa, e pelo empenho que, ano após ano, empresta à realização da Expomadeira.

Naquela que é uma importante mostra do dinamismo do tecido empresarial regional, Nuno Maciel fez questão de se inteirar das atividades das mais de 8 dezenas de empresas e instituições expositoras, detendo-se, particularmente, no espaço dedicado aos serviços do governo regional, onde IVBAM, ARM, GESBA e Direção Regional de Veterinária e Bem-Estar Animal, organismos por si tutelados, deram o seu contributo à Expomadeira, divulgando o que de melhor se faz nos respetivos sectores de atividade.