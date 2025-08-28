MADEIRA Meteorologia
Saturnino Sousa promete requalificação do Largo da Cerca, na Achada de Gaula

    Achada de Gaula tem registado crescimento urbano e populacional assinalável nos últimos anos. DR
28 Agosto 2025
19:06
A coligação PSD/CDS-PP à Câmara Municipal de Santa Cruz promete avançar com um projeto de requalificação do Largo da Cerca, na Achada de Gaula.

Saturnino Sousa, candidato à Presidência da Câmara Municipal de Santa Cruz, assegura que esta será uma das prioridades, em caso de vitória, para a localidade situada das zonas altas da freguesia de Gaula, e que nos últimos anos tem registado crescimento urbano e populacional assinalável.

A coligação “Mais Santa Cruz” recordou esta tarde as “sucessivas promessas de remodelação, que caíram no esquecimento, e que continuam por fazer”, apontando ainda o dedo às casas de banho públicas, situadas junto à paragem de autocarro, “que estão fechadas e degradadas”, e aos antigos lavadouros, votados ao abandono, mas que fazem parte do mesmo edifício e que avivam a história, não muito longínqua, da localidade.

Saturnino Sousa promete aproveitar os terrenos camarários, que se encontram abandonados e cobertos de mato, para criar um espaço público mais aprazível para os moradores e para os visitantes. “O nosso compromisso é avançar rapidamente com um projeto de reabilitação e de requalificação desta zona, permitindo que a Achada de Gaula passe a ter uma centralidade que sirva efetivamente a população, a vários níveis”, garantiu.

