Sargaço apareceu em grandes quantidades no Seixal

A Junta de Freguesia do Seixal continua a debater-se com a chegada do sargaço à sua orla costeira.

Com os seus meios, a junta de freguesia do Seixal tem vindo a realizar as ações de remoção do sargaço, principalmente junto ao cais e na praia do Seixal, locais onde o sargaço fica retido. Todo este produto é transportado para zonas agrícolas da localidade, onde é usado como fertilizante das plantações.