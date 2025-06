“Consulte um carpinteiro para lhe fazer um altar que o coloque no pedestal”, reagiu Sara Madalena, também m atingida por Élvio Sousa, na sua oratória em relação ao gozo e troça que diz ser alvo sempre que fala em gás.

Também Victor Freitas não apreciou as críticas do deputado da JPP, lembrando-lhe que o PS sempre esteve ao lado do JPP nessa matéria. Aliás, “votamos 99,9% a favor das propostas do JPP”, disse, aconselhando Élvio Sousa a colocar a mão na consciência.