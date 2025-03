A Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz recebeu, oficialmente, os 15 novos bombeiros recrutas que irão integrar a Escola de Recrutas 2025. A cerimónia de boas-vindas aconteceu na manhã de hoje, na sala de formação da Companhia, com a presença do presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz e do comandante da Companhia, que expressaram palavras de incentivo e confiança aos novos elementos.

Os recrutas iniciam a sua formação no Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa no próximo dia 31 de março.

A Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz reafirma o seu compromisso com a formação e preparação dos seus profissionais, garantindo que os novos recrutas serão devidamente capacitados para enfrentar os desafios da profissão e servir a comunidade com excelência.