São Vicente promoveu almoço de confraternização com estudantes universitários

Como vem a ser hábito, a Câmara Municipal de São Vicente reuniu, ontem, os estudantes universitários vicentinos num almoço-convívio, aproveitando o período de férias académicas para proporcionar um momento de encontro e confraternização.

Atualmente, o município apoia 113 estudantes através do programa de bolsas de estudo, dos quais 5 beneficiam da bolsa de mérito, reconhecendo não só o esforço e a dedicação, mas também a excelência académica alcançada.

Convívio integrado no programa das Festas, este encontro é uma forma de a Câmara Municipal “reforçar a sua proximidade com a comunidade estudantil, valorizando o papel determinante dos jovens no futuro do concelho”, refere a autarquia.

Ao promover momentos de convívio e diálogo, a autarquia procura “criar laços de confiança e incentivar os estudantes a manterem uma ligação ativa com a sua terra de origem, mesmo durante o percurso académico fora do concelho”.

A aposta na educação continua a ser “uma das prioridades do município de São Vicente, que, através do apoio social e do incentivo ao mérito, reafirma o seu compromisso em contribuir para a formação de uma geração mais qualificada e preparada para os desafios do futuro”.