O Município de São Vicente aliou-se à Semana Europeia do Desporto e irá promover uma manhã dedicada à saúde e ao bem-estar, de entrada livre.

No próximo sábado, dia 28 de setembro, a partir das 10h00, no Jardim das Grutas, haverá uma programação especial com atividades físicas para todas as idades.

A iniciativa arranca com uma aula de Zumba, conduzida pelos instrutores Sérgio´s. Logo de seguida, pelas 11h00 damos início a uma aula de Pilates, conduzida pelo professor André Andrade, proporcionando um momento de equilíbrio e bem-estar. A organização pede que os participantes tragam um tapete ou umatoalha.

“Venha participar desta iniciativa e celebre connosco a importância da atividade física para uma vida mais saudável”, incita a Câmara Municipal de São Vicente.