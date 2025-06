A tradicional festa de São Pedro, uma das mais emblemáticas do concelho de Câmara de Lobos, ganha este ano um novo brilho — com um forte compromisso com a sustentabilidade ambiental.

Entre os dias 27 e 30 de junho, a cidade convida residentes e visitantes a viverem a celebração de forma mais ecológica, unindo a alegria da festa à responsabilidade ambiental.

Uma das principais novidades deste ano é o transporte gratuito: os participantes são incentivados a deixar o carro em casa e deslocar-se de forma mais sustentável, utilizando o autocarro gratuito, disponível durante o evento.