A Junta de Freguesia de São Martinho será, uma vez mais, galardoada com a Bandeira Verde Eco-Freguesias XXI, referente ao ano de 2025.

“Com uma pontuação total de 85,6%, a freguesia supera o valor obtido na última edição, mesmo perante critérios de avaliação mais exigentes, confirmando o reconhecimento nacional pelas suas práticas exemplares de sustentabilidade ambiental, social e cultural”, refere a junta de freguesia em nota de imprensa, manifestando a sua “grande satisfação” por esta distinção.

Este galardão bienal, atribuído pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), visa distinguir as freguesias que, ao longo de dois anos, demonstram um compromisso ativo e consistente com os princípios da sustentabilidade. Trata-se de uma avaliação técnica rigorosa e independente, conduzida por uma comissão nacional composta por especialistas de entidades de elevado prestígio como a Agência Portuguesa do Ambiente, a Universidade de Coimbra, o Instituto de Ciências Sociais, a Universidade Nova de Lisboa, a Quercus, entre outros parceiros institucionais.

O executivo liderado por Marco Gonçalves vê nesta distinção “mais do que um prémio: um sinal claro de que o caminho traçado tem produzido resultados concretos e reconhecidos ao mais alto nível”.

“Esta conquista é da freguesia como um todo. Reflete uma liderança empenhada, uma equipa competente e, sobretudo, uma população que acredita nos valores da sustentabilidade e da cidadania ativa”, sublinhou o presidente da Junta, visivelmente orgulhoso com o resultado alcançado.

Marco Gonçalves fez questão de felicitar toda a equipa da Junta, com especial destaque para Paula Menezes, responsável pela coordenação técnica da candidatura.

Mas destacou, de forma muito sentida, o papel decisivo de duas colaboradoras voluntárias, sem as quais esta conquista não seria possível:“Quero expressar um profundo agradecimento à professora Eunice Pinto e à Cristina Gonçalves, que há vários anos se dedicam a este projeto com uma generosidade e dedicação absolutamente ímpares. Fazem-no em regime totalmente voluntário, com competência, rigor e verdadeiro espírito de missão. Esta bandeira também é vossa.”

“Continuaremos a trabalhar com responsabilidade e visão de futuro. Esta distinção mostra que é possível fazer mais e melhor quando se trabalha com compromisso e paixão. Vamos seguir este caminho, ao lado da nossa comunidade”, concluiu Marco Gonçalves.

A cerimónia de entrega oficial do Galardão Eco-Freguesias XXI 2025 decorrerá no próximo dia 7 de julho de 2025, com receção a partir das 14h00, no Auditório do Teatro-Cine de Torres Vedras, com o apoio do respetivo município. O evento reunirá freguesias de todo o país reconhecidas pelo seu desempenho exemplar no domínio da sustentabilidade.