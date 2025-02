A Casa do Povo de São Martinho promoveu um animado ‘Lanche Musical’, em comemoração ao Dia do Amor e da Amizade, evento que reuniu utentes, convidados especiais e colaboradores da instituição, proporcionando uma tarde de alegria, confraternização e cultura.

Em parceria com a ACAPORAMA, a celebração também contou com a presença de representantes de uma instituição social francesa, no âmbito do programa Erasmus+, reforçando o espírito de intercâmbio e cooperação internacional.

E como parte da Casa do Povo, a animação musical ficou a cargo do Grupo de Cantares Tradicionais “Verde Limão”, que encantou a todos com um repertório envolvente, resgatando a tradição e promovendo momentos de grande emoção.

A Casa do Povo de São Martinho reafirma o seu compromisso em promover atividades que valorizam o convívio, a cultura e o bem-estar da comunidade.