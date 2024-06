A Casa do Povo do Curral das Freiras, com o objetivo de “manter bem presente as tradições e costumes antigos”, irá dinamizar um concerto denominado “Viver os Santos Populares no Curral das Freiras”, dia 23 de junho às 10h00, no Auditório da freguesia, onde atuará o Grupo de Cordas e o Grupo Coral Infantojuvenil da instituição, dando início a visita aos fontanários e altares de São João, por toda a freguesia.

“A comemoração do São João é feita de 23 para 24 de junho, onde os populares unem-se na ornamentação dos fontanários e altares, em homenagem ao São João e à comemoração dos Santos Populares, sendo oferecido a cada fonte ou altar, um balão e atum, para festejo daqueles que comemoram com a Instituição este momento de convívio”, refere uma nota da Casa do Povo.

Aquela instituição pretende, com a dinamização do Concerto e com a visita às Fontes e Altares, “a valorização do património cultural e tradicional, deixando nas gerações mais novas, o conhecimento da história por detrás dos fontanários públicos, num momento de partilha, conexão e celebração.”

As comemorações terminam com o tradicional salto à fogueira, trazendo alegria e muita animação à freguesia.