A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria voltou a organizar o Festival ‘Santos Populares no Imaculado’, desta vez nas instalações da Escola Bartolomeu Perestrelo, promovendo dois dias de animação popular.

Para além das marchas, da dança e da música ao vivo, não faltaram as tradicionais barracas de comes e bebes, cujas receitas reverteram a favor do projeto VOAR, beneficiando os alunos finalistas da escola na sua viagem de final de ano.

Na sexta-feira, o festival abriu com a quarta participação do Grupo de Marchas Populares da Associação de Karaté de Santo António e a atuação dos artistas Vítor Sousa, David Martins (Buzico) e o DJ João Diaz, todos moradores da freguesia.

O evento destacou-se também pela presença do duo de zumba composto por Sérgio Olim e Sérgio Roxo, que animou os presentes com a sua energia contagiante, colocando toda a gente a dançar.

No sábado, a festa prosseguiu com a presença da Associação de Animação Geringonça, vencedora do concurso de marchas da freguesia de Santo António, além da habitual marcha popular da freguesia anfitriã, que deixou uma marca de alegria, cor e identidade comunitária.

Este segundo dia contou ainda com o grupo Mulheres da Nossa Terra, da Casa do Povo local, com Leonardo Lima, artista brasileiro residente na freguesia e já presença habitual no evento, e culminou com o visionamento do espetáculo pirotécnico do Festival do Atlântico.

Além da animação, houve - segundo palavras do presidente Pedro Araújo - “um forte espírito solidário e comunitário, evidenciado pelo apoio direto aos finalistas da Escola Bartolomeu Perestrelo, pela valorização das tradições populares e pela promoção de artistas locais”.

Na ocasião, o autarca, que “agradeceu também à direção da Escola e à sua equipa pelo apoio prestado nesta iniciativa”, manifestou “o desejo de ver repetida e aprofundada a realização deste evento nestes moldes”.

O recinto contou ainda com uma zona infantil, onde um insuflável fez as delícias das crianças, e com uma banca de bijuteria solidária também a favor dos alunos finalistas, num evento acompanhado sempre de perto pelo executivo da Junta.