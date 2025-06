O Centro Comunitário das Murteiras – Centro Cívico de Santa Maria Maior foi palco, esta sexta-feira, do animado almoço dos Santos Populares promovido pela Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal – Garota do Calhau, reunindo cerca de 240 utentes num momento de convívio e partilha.

O evento contou com a presença da secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, em representação do presidente do Governo Regional da Madeira. Marcaram também presença a vogal do conselho de administração do Instituto de Segurança Social da Madeira, Mara Rodrigues, e a presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens (CNPDPCJ), Ana Valente, sublinhando a importância da rede institucional de apoio social e comunitário.

O anfitrião da iniciativa, Ricardo Silva, presidente da Associação Garota do Calhau, e o presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, Guido Gomes, conduziram uma breve visita guiada às instalações antes do almoço, dando a conhecer o trabalho diário realizado junto da comunidade e as novas valências recentemente integradas no centro. Um dos temas destacados foi o crescente trabalho com utentes que sofrem de demência, um desafio que levanta novas exigências em termos de logística, resposta técnica e apoio continuado.

Durante o convívio, Paula Margarido enalteceu a experiência de 20 anos da associação “na promoção de uma velhice digna, ativa e acompanhada”, valorizando o trabalho de proximidade e continuidade que a instituição mantém com a população sénior do Funchal. “O verdadeiro impacto social mede-se na constância e no cuidado diário. E esse é, sem dúvida, o património mais valioso da Garota do Calhau”, sublinhou.

A celebração dos Santos Populares voltou, assim, a ser um espaço de partilha intergeracional, identidade comunitária e afirmação do papel central que estas instituições desempenham na coesão social do Funchal.