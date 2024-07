Santana será um dos ‘palcos’ das comemorações dos 25 anos da Laurissilva Património da Humanidade

Rafaela Fernandes disse hoje, na abertura do evento ‘24 Horas a Bailar’, que o concelho de Santana será beneficiado com as comemorações dos 25 anos da elevação da floresta Laurissilva a Património da Humanidade.

Recorde-se que Santana, onde também a floresta Laurissilva faz parte da paisagem, é desde 2011, Reserva da Biosfera, reconhecida pela UNESCO.

A secretária regional aproveitou o momento para sublinhar que a junção da Agricultura, Ambiente e Pescas, numa única secretaria regional é um sinal do compromisso do Governo Regional para com o setor primário.

Saudando a Casa do Povo, coorganizadora do evento, a governante enalteceu as instituições congéneres que, por toda a Região, trabalham de forma voluntária em prol das populações e das tradições.

E porque este é um evento dedicado a uma das grandes tradições madeirenses - o folclore -, Rafaela Fernandes felicitou todas as pessoas, de diferentes idades, que o preservam e divulgam.