A Câmara Municipal de Santana está a organizar uma iniciativa dedicada à juventude universitária do concelho, no âmbito do Dia Internacional da Juventude, que se realiza no próximo dia 12 de agosto.

Segundo nota daquela Autarquia, a atividade surge como uma oportunidade para proporcionar momentos de convívio, lazer e valorização dos jovens que se encontram a frequentar o ensino superior, reforçando a ligação entre estes estudantes e o seu território de origem.

O programa preparado pelo Município inclui um passeio de catamaran, a decorrer entre as 15h e as 18h, com animação musical ao vivo pelo DJ Pedro Pestana, seguido de jantar.

As inscrições já se encontram abertas e decorrem até ao próximo dia 3 de agosto. Os interessados devem preencher o formulário disponível no site oficial da Câmara Municipal de Santana e enviá-lo para o e-mail apoiosescolares@cm-santana.com.

A Câmara Municipal sublinha que esta é uma iniciativa pensada exclusivamente para universitários naturais ou residentes no concelho de Santana, numa clara aposta na proximidade com a juventude e no apoio contínuo ao seu percurso pessoal e académico.

“Todos os jovens universitários de Santana são convidados a participar neste dia único, que promete ser marcado pela diversão, convívio e celebração da juventude”, afirma a Câmara de Santana.