O Serviço Municipal de Proteção Civil de Santana decidiu, hoje, encerrar provisoriamente, veredas e acessos ao mar, devido ao aviso vermelho que vai estar em vigor esta segunda-feira, na costa Norte da Madeira (e também no Porto Santo).

Esta medida visa, a Vereda do Caminho da Furna e a Vereda da Quebrada, que dão acesso ao calhau, na freguesia do Arco de São Jorge; os acessos ao Cais de São Jorge; à Foz da Ribeira de São Jorge; à Praia do Faial e ao cais da Fajã do Mar, na freguesia do Faial.

Da parte dos municípios de São Vicente e Porto Moniz, também abrangidos pelos avisos do IPMA, foi disponibilizada informação nas respetivas páginas do Facebook, acompanhada de recomendações aos munícipes e visitantes.