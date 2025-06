A pretexto da concessão de percursos pedonais na natureza a privados, o presidente da Câmara de Santana defende, em declarações ao JM, a criação de uma taxa ambiental à escala regional.

Na notícia que faz hoje manchete no Jornal, Dinarte Fernandes explica o modelo defendido e diz que evitaria a entrega a privados e a cobrança em vários desses trilhos.

’Polícias com formação superior’. Este é outro destaque nesta edição do JM, que lhe dá a conhecer a história do agente Ricardo Nóbrega, que entrou na PSP com o 9.º ano, licenciou-se em Psicologia, fez mestrado e prepara-se agora para o doutoramento.

’Mulher resgatada após alerta da filha menor’ e ‘Falso alarme mobilizou o helicóptero’ são outras notícias com chamada à primeira página, para ler em Ocorrências.

Em Pessoas, conheça Catarina Silva, a madeirense que vai representar Portugal no Miss Sudamérica Global Contest.

E no plano internacional, destaque para a entrada dos EUA no conflito que opõe Israel ao Irão. Regime de Teerão promete retaliar e o mundo aguarda pelo que aí vem.

