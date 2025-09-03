Santana atualizou apoios financeiros aos bombeiros

Depois do Porto Moniz, também o concelho de Santana reforçou financiamento aos bombeiros locais.
A Câmara Municipal de Santana reuniu com o Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC) e com a Federação de Bombeiros da Região Autónoma da Madeira, ambas representadas pelos respetivos presidentes.
O encontro “teve como objetivo proceder à atualização do plano financeiro de financiamento à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Santana. Esta atualização decorre da alteração da tabela remuneratória aplicável aos bombeiros profissionais das Associações Humanitárias, conforme estabelecido na Portaria de Condições de Trabalho em vigor”.
Nos últimos anos, o apoio municipal à Associação Humanitária tem registado uma evolução progressiva. Em 2024, o montante atribuído foi de 241 550 €, passando em 2025 para 340 620,30 €, um acréscimo de 41% face ao ano anterior. Com a atualização agora definida, o valor a transferir será de 387 273,18 €, o que representa um crescimento de 60,32% relativamente a 2024, adiantou a Autarquia liderada por Dinarte Fernandes.
Este reforço financeiro vai assegurar a atualização remuneratória aplicável aos Bombeiros Profissionais da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santana e permitir a valorização do trabalho desempenhado por estes profissionais ao serviço da proteção e segurança da população
