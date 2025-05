A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Santana promoveu, no âmbito do mês da prevenção dos maus-tratos na infância, a realização de um laço azul humano. A iniciativa, que aconteceu na praça nova da cidade de Santana, contou com a colaboração das várias instituições do concelho.

A vereadora Élia Gouveia reforçou o empenho da Câmara nesta causa. No seu discurso, salientou a importância de promover um ambiente seguro, afetuoso e respeitador para todas as crianças, sublinhando que a prevenção começa com atitudes conscientes no dia a dia de cada um.

Mais do que um momento simbólico, este evento pretende ser um ponto de partida para uma ação contínua. Porque proteger a infância é uma responsabilidade coletiva — e é através das nossas escolhas e gestos diários que construiremos uma sociedade onde todas as crianças possam crescer seguras, amadas e respeitadas.