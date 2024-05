A transformação da antiga escola dos 2.º e 3.º Ciclos de São Jorge num lar de terceira idade e uma unidadede cuidados continuados pode ficar sem efeito. A decisão aprovada pelo Governo Regional remonta a 2021,mas o processo pouco avançou e a concessionária já deixou expirar datas para beneficiar de apoios do PRR. Dinarte Fernandes, autarca de Santana, imputa os atrasos à Associação Living Care. Este é o tema que faz manchete na edição desta quinta-feira do JM. ‘Santana arrisca perder lar que falhou o PRR’ é o título.

Ontem, celebrou-se o 1.º de Maio - Dia do Trabalhador. No Funchal, a habitual manifestação promovida pela CGTP não teve a adesão de outros anos, mas as reivindicações fizeram-se ouvir. ‘Sindicatos perdem força na rua’ é a chamada à primeira página sobre a celebração da efeméride, com destaque também para o que aconteceu no panorama nacional e internacional.

‘Maio começa recheado de flores, cinemae música na Calheta’ este o destaque para o Roteiro JM, com sugestões culturais e recreativas para o fim de semana.

Em Ocorrências, ‘Casos de agressões ensombram noites no Funchal’, uma situação que está a afligir moradores e comerciantes.

Mais uma entrevista, com um cabeça-de-lista às eleições regionais de 26 de maio. Marta Sofia, do Livre, é o destaque nesta edição. ‘Livre quer resgatar eleitores fartos de promessas’, diz a candidata.

Houve uma nova mexida na Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente. Paulo Barros sai para a GESBA, com louvor público, e entra Luís Ferreira.

A concluir este olhar pela primeira página do JM, ‘Fátima Lopes prepara coleção intemporal’. Fique a par das novidades que a estilista madeirense vai apresentar sábado, no World Trade Center Lisboa.