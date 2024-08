O incêndio, que deflagra desde 14 de agosto, tem duas frentes de fogo ativas, sendo que a situação no Pico Ruivo é a mais preocupante a esta hora.

“É um vale, cada vez mais de difícil combate, através de meios humanos no terreno”, afirmou esta manhã o presidente da Câmara de Santana, quando se sabe que a frente mais preocupante do incêndio, reforce-se, é a do Pico Ruivo.

O autarca, que se encontra na Achada do Teixeira, pediu também a maior celeridade possível para o meio aéreo disponível chegar ao terreno esta manhã.

“Estou em crer que quanto mais depressa o helicóptero puder cá chegar hoje, agora de manhã, mais importante será esse combate”, frisou Dinarte Fernandes esta quinta-feira em declarações à Rádio Jornal.

Sobre a chegada dos dois aviões Canadair, Dinarte Fernandes não acredita que os dois aviões comecem ao serviço esta tarde, conforme perspetiva de António Nunes, ler aqui, lembrando que é preciso fazer testes de reconhecimento.

Evitar progressão para os Balcões

“É importante que o incêndio não progrida para a Zona dos Balcões e aqui a zona da Achada do Teixeira”, referindo que o vento sopra do quadrante Norte, ajudando às forças de combate neste momento.

Ainda sobre o envio dos Canadair, disse que mais “vale tarde do que nunca”.