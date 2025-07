A Região Autónoma da Madeira tem vindo a consolidar-se como um território dinâmico, inovador e empreendedor, onde se valoriza o talento regional e se aposta numa economia diversificada e sustentável. Este espírito é visível em eventos como a ExpoMadeira, que reúne anualmente cerca de uma centena de empresas, instituições e entidades públicas, refletindo o pulsar da atividade económica local.

A edição de 2025, ao adotar como mote as tradições do mar e o bordado Madeira, evidencia a capacidade da Região em transformar identidade cultural em motor económico. Não se trata apenas de celebrar o passado, mas de reconhecer que uma região só cresce de forma inteligente e duradoura quando valoriza aquilo que a distingue, integrando as suas raízes num projeto moderno de desenvolvimento.

Esta valorização das tradições e da identidade regional tem sido acompanhada por uma estratégia multidisciplinar de apoio à produção, à inovação e à internacionalização, que tem fortalecido o tecido económico e contribuído para a confiança de investidores, empresas e empreendedores. É esta abordagem integrada que explica, em grande medida, os 49 meses consecutivos de crescimento económico que a Madeira regista, com um Produto Interno Bruto estimado em cerca de 8 mil milhões de euros em 2025.

O crescimento económico da Região não se resume a números: reflete-se também na sua capacidade de gerar emprego resultante deste dinamismo. A taxa de desemprego, situada nos 6,7% no primeiro trimestre de 2025, demonstra um mercado laboral em expansão, alimentado por setores diversificados e por um ecossistema empresarial que aposta na valorização identitária e na inovação.

Esta dinâmica tem permitido não só o crescimento de setores mais tradicionais, como a agricultura, o mar e o comércio local, mas também a afirmação da Madeira em áreas emergentes como as energias renováveis, as indústrias criativas, a economia azul e o setor tecnológico e inovador. É um território que sabe adaptar-se aos desafios globais sem abdicar daquilo que é seu.

Com o apoio do Governo Regional da Madeira, a Região tem alargado horizontes, marcado presença em eventos internacionais e criado pontes com mercados externos, levando o nome da Madeira além-fronteiras. Esta presença internacional, ancorada na autenticidade da nossa identidade, atrai novas oportunidades, parcerias e investidores interessados numa região que cresce eficientemente sem se descaracterizar.

Hoje, a Madeira produz, exporta, cria e transforma. Cresce com os olhos postos no futuro, mas com os pés firmes na sua identidade. Porque é essa base sólida — enraizada na cultura, na autenticidade e no talento local — que garante um crescimento verdadeiramente duradouro, sustentável e diferenciado