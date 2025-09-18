Santa Cruz: JPP promete continuar a recuperar redes de água

A candidatura JPP à Câmara Municipal de Santa Cruz esteve junto às obras da empreitada do Subsistema das Eiras-Pinheirinho, no Caniço, onde reafirmou o seu compromisso em “continuar o trabalho já iniciado de recuperação das obsoletas redes de água do concelho”.

Élia Ascensão lembrou que agora os seus opositores “limitam-se a prometer o que nunca fizeram, porque foi a gestão do JPP a dar início à recuperação, tendo recebido, em 2013, um concelho sem qualquer investimento em redes de água e com um sistema subdimensionado para o crescimento populacional que Santa Cruz registou nas últimas décadas”.

A candidata anunciou que a sua candidatura compromete-se em “manter a gestão das águas na esfera da autarquia, tendo assim possibilidade de garantir que o preço da água em Santa Cruz continue a ser dos mais baixos na Região”.

Assim, e “sem onerar a população”, o plano para os próximos anos prevê o reforço do Programa De Combate Às Perdas De Água, num investimento decerca de 20 milhões, com cerca de 10 milhões a serem garantidos através do recurso à receita da Eco-taxa e a fundos comunitários. “Queremos dar continuidade à substituição das redes de abastecimento de água potável, reduzindo, simultaneamente as avarias e fugas de água na rede pública”.

Élia Ascensão adiantou que, neste momento, está em fase de execução o Subsistema das Eiras-Pinheirinho num investimento de cerca de 900 mil euros e que contempla a intervenção em 4 kms de rede de água potável, abrangendo uma área aproximada de 1.83 km2.

Em fase de lançamento de empreitada na plataforma de compras públicas está o Subsistema dos Barreiros, Caniço (cerca de 1 milhão) e o Subsistema da Igreja, Camacha (cerca de 1 milhão)

Em fase de candidatura a fundos comunitários, está o Susbsistema do Serralhal, Caniço (cerca de 1 milhão) e o Subsistema da Contenda e Galeria do Porto Novo, Gaula (cerca de 1 milhão).